Блинкен: обеспечить безопасность Украины можно не только за счет членства в НАТО

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен признал, что обеспечить безопасность Украины можно не только за счет членства бывшей советской республики в НАТО, информирует ТАСС.
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