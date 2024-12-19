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Блинкен: обеспечить безопасность Украины можно не только за счет членства в НАТО

Блинкен: обеспечить безопасность Украины можно не только за счет членства в НАТО

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен признал, что обеспечить безопасность Украины можно не только за счет членства бывшей советской республики в НАТО, информирует ТАСС.

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