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В Москве проводится эвакуация из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза»

В Москве проводится эвакуация из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза»

Утром в пятницу, 3 июня, в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы вспыхнул пожар. По словам источника в экстренных службах столицы, в здании в настоящий момент остаются люди.

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