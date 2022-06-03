В Москве проводится эвакуация из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза»

Утром в пятницу, 3 июня, в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы вспыхнул пожар. По словам источника в экстренных службах столицы, в здании в настоящий момент остаются люди.
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