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Диас после поражения от «Крыльев Советов»: «Родина» проиграла, потому что у нее плохой тренер»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас немногословно прокомментировал выездное поражение от «Крыльев Советов» в матче 8-го тура РПЛ.

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