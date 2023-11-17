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Военное обозрение

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Показаны кадры производства и применения иранских разведывательно-ударных БПЛА Shahed-171

Показаны кадры производства и применения иранских разведывательно-ударных БПЛА Shahed-171

Будучи под многолетними международными и односторонними западными санкциями, Иран не только сумел сохранить свою экономику, включая оборонную промышленность, но и стал одним из мировых лидеров в производстве некоторых видов вооружений.

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