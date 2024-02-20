В Китае разработали алмазный композитный материал, хорошо проводящий ток

Китайские специалисты по материаловедению разработали инновационный композитный материал, объединяющий в себе высокую твердость алмаза и электропроводность графита, графена и других углеродных материалов.
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