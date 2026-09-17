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Царьград

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Рождество Богородицы 21 сентября 2026: самая сильная молитва, традиции и приметы

Рождество Богородицы 21 сентября 2026: самая сильная молитва, традиции и приметы

Что можно и что запрещено делать в Рождество Богородицы 21 сентября 2026, приметы, традиции, о чем молиться.

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