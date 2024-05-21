Это уже не игра: Мигранты-подростки толпой напали на школьников в Жуковском

Пусть больше между собой дерутся! В конце концов, думаю, властям это надоест и выпрут всех, либо сами друг друга эти дикари перебьют!

МП

Михаил Пантюхин

Ну что власть, как вам эта передача - "В мире животных"!!!??? И главное, что не по телевизору, а в сводках нашей необъятной России, НАРОДУ КОРЕННОМУ ЭТО "соревнование" звериных и агрессивных приматов уже достало!!! А власть всё что-то говорит и говорит, а говорить не значит делать, или у вас другие понятия!!!???