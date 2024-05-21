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Это уже не игра: Мигранты-подростки толпой напали на школьников в Жуковском

Это уже не игра: Мигранты-подростки толпой напали на школьников в Жуковском

  В подмосковном Железнодорожном мигранты избили русских детей за то, что те отказались играть в футбол.

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Комментарии
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Ирина
Пусть больше между собой дерутся! В конце концов, думаю, властям это надоест и выпрут всех, либо сами друг друга эти дикари перебьют!
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4 час.
МП
Михаил Пантюхин
Ну что власть,  как вам эта передача - &quot;В мире животных&quot;!!!??? И главное, что не по телевизору, а в сводках нашей необъятной России,  НАРОДУ КОРЕННОМУ ЭТО &quot;соревнование&quot; звериных и агрессивных приматов уже достало!!! А власть всё что-то говорит и говорит, а говорить не значит делать, или у вас другие понятия!!!???
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4 час.
Алина Белова
Это уже предел. Дальше такое  терпеть и прощать невозможно.  Не хотят жить по-человечески и по нашим Законам, лишать гражданства  и экстрадировать на их Родину всю семью.  Скидок на малолетство  быть не должно. Терпение  лопнуло.
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3 час.

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