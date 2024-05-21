В подмосковном Железнодорожном мигранты избили русских детей за то, что те отказались играть в футбол.
Это уже не игра: Мигранты-подростки толпой напали на школьников в Жуковском
Комментарии
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Ирина
Пусть больше между собой дерутся! В конце концов, думаю, властям это надоест и выпрут всех, либо сами друг друга эти дикари перебьют!
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4 час.
МП
Михаил Пантюхин
Ну что власть, как вам эта передача - "В мире животных"!!!??? И главное, что не по телевизору, а в сводках нашей необъятной России, НАРОДУ КОРЕННОМУ ЭТО "соревнование" звериных и агрессивных приматов уже достало!!! А власть всё что-то говорит и говорит, а говорить не значит делать, или у вас другие понятия!!!???
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4 час.
Алина Белова
Это уже предел. Дальше такое терпеть и прощать невозможно. Не хотят жить по-человечески и по нашим Законам, лишать гражданства и экстрадировать на их Родину всю семью. Скидок на малолетство быть не должно. Терпение лопнуло.
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3 час.
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