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Царьград

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Юрий Лоза поделился воспоминаниями о бедном детстве в Алма-Ате

Юрий Лоза поделился воспоминаниями о бедном детстве в Алма-Ате

Советский певец рассказал, как ему жилось в Казахстане, когда не было денег даже на чашку кофе.Юрий Лоза — популярный советский и русский исполнитель, композитор, поэт, музыкальный критик.

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