На юго-западе Владимира построят две новых транспортных развязки

Владимир продолжают застраивать человейниками, создавая непомерную нагрузку на улично-дорожную сеть.Владимир продолжает развиваться по пути "города автомобилей", хотя есть многочисленные исследования, доказывающие, что это тупиковая ветвь эволюции.