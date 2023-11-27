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На юго-западе Владимира построят две новых транспортных развязки

На юго-западе Владимира построят две новых транспортных развязки

Владимир продолжают застраивать человейниками, создавая непомерную нагрузку на улично-дорожную сеть.Владимир продолжает развиваться по пути "города автомобилей", хотя есть многочисленные исследования, доказывающие, что это тупиковая ветвь эволюции.

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