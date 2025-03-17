Лидер СРЗП Миронов предложил присвоить Судже звание Город воинской славы

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обратился к врио губернатора Курской области Александру Хинштейну с инициативой присвоить городу Суджа почетное звание «Город воинской славы».
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