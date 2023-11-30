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Кравец об уходе Шулака в «Адмирал»: «Решили играть российскими защитниками»

Об уходе Демченко в «Адмирал» «Расставания всегда тяжелые, так сложилась ситуация. Василий сам не сыграл так, как мы хотели бы видеть, и продолжать сидеть в запасе ему было бы неправильно.

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