19 августа, встречаем Яблочный спас — один из самых ароматных и вкусных летних праздников. Этот день надо провести в добром расположении духа, проявлять доброжелательность, помогать людям.
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19 августа, встречаем Яблочный спас — один из самых ароматных и вкусных летних праздников. Этот день надо провести в добром расположении духа, проявлять доброжелательность, помогать людям.