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Аналитик Гади назвал дезертирство и низкий моральный дух главными проблемами ВСУ

Аналитик Гади назвал дезертирство и низкий моральный дух главными проблемами ВСУ

Немецкий военный аналитик Франц-Стефан Гади заявил, что дезертирство и низкий моральный дух в рядах ВСУ являются чувствительными проблемами в армии, которая борется с нехваткой кадров и насильственными методами мобилизации.

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