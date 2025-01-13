Аналитик Гади назвал дезертирство и низкий моральный дух главными проблемами ВСУ

Немецкий военный аналитик Франц-Стефан Гади заявил, что дезертирство и низкий моральный дух в рядах ВСУ являются чувствительными проблемами в армии, которая борется с нехваткой кадров и насильственными методами мобилизации.
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