Наталья Москвитина: Нужно работать над тем, чтобы укрепить семейные отношения

Наталья Москвитина, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, а также Президент Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь», в интервью со специальным корреспондентом газеты «Аргументы Недели» озвучила главные задачи комиссии, касающиеся демографии и защиты традиционных семейных ценностей.