В Вооруженных Силах Российской Федерации стартовала профилактическая акция «Автобус»

Акция направлена на недопущение случаев использования автобусов, не прошедших технический осмотр в подразделениях ВАИ, и нарушений правил перевозки личного состава.
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