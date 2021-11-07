«Ситуация в Новых Ватутинках просто хрестоматийная» - и все-таки они кавказцы

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитика«Ситуация в Новых Ватутинках просто хрестоматийная» - и все-таки они кавказцыБольшой резонанс вызвало происшествие в Новых Ватутинках, районе в составе Новомосковского административного круга Москвы.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVvalera960Почему-то из стран, бывших республик СССР, русских выдворяли, убивали и т.д. На этническом отборе, а сейчас ни сметь на этой же почве рассматривать преступления гостей столицы. Нет уж извольте, хлебните, что вами заварено.Николай СмирновПосле войны в горняцком городе Джетыгора, на Южном Урале, высланные чеченцы стали появляться по вечерам на танцплощадках с ножами и затевать драки. Горняки, прошедшие фронт, знали, как положено обращаться с врагами. Чеченцев вечером появившихся на улицах стали нейтрализовать, милиция всё списывала на внутричеченские разборки. Средство помогло, чечи перестали наглеть и угрожать ножами. Только так с дикарями с гор и надо разговаривать.Николай СмирновЭтих нерусских тварей вместе с их соплеменником и покровителем в ментовке сначала надо посадить лет на десять в лагерь со строгим режимом на Крайнем Севере, а потом депортировать, если выживут. А то привыкли мрази к безнаказанности, депортация это не наказание.Рушан Мухамеджановони то выживут, будьте уверены! лучше сразу прибить по-тихому и в канаву...присыпать землей и вся недолга...АШАнатолий ШадринНадо не компанию против кавказцев в СМИ прекращать, а заниматься воспитанием ваших соплеменников-уродов. Иначе дождётесь чёрных сотен против чурок. Тогда никому из вас мало не покажется.Вадим КузнецовНасколько я знаю, в росийском законе нигде не встречается понятие "диаспора". Что это такое? Незаконное объединение?АКАлександр КозловПросто ОПГНиколайНужно привлекать к ответственности тех, кто стоит во главе диаспор. Зачастую это полукриминальные деятели, имеющие очень большой вес среди земляков. На полмиллиона штрафануть, сразу займутся соплеменниками. Да так займутся, что виновные срок в десять лет за счастье будут считать. Вот тогда мы о лихих джигитах и забудем.Viktor ZaikinВсегда утверждал, что за беспредел нужно жестко карать и самих участников оскорбления государствообразующей нации и крышевателей. В кишлаках и аулах никогда не будет университетов. Мы не братья.Николай ГончаровНадо идти по цепочке: кто им дал гражданство, тот тоже должен нести ответственность. а этих, судить по все строгости, семью выслать на хрен из России - у нас не отстойник и схрон для всякой мрази.VBVladimir BiryukovДобьётесь выбл"""Ки ,что бритоголовые вернутся и будут вам мочить и на рынках ив сортирах. Вы этого хотите бараны!?Viktor ZaikinБараны невменяемы по определению. Взывать к отсутствующему разуму не имеет смысла!ЯЯнаВ нашей стране столько национальностей и они далеко не славянской внешности и у каждой национальности свой национальный язык. Поди разберись кто есть кто...Mike хВсех этих горских евреев и азерботов с армянами назад урюк собирать,а не торговать в РоссииМарияОтправить на рудники, на Север,. не только этих отморозков, что толпой избивают, но и их родителей и родственников, которые проживают в России, а также их покровителей, что дают гражданство.Вера ТишкинаСобытия последних двух месяцев в Москве наводят на мысль, что здесь работают провокаторы. Кому-то (даже гадать не надо КОМУ) надо посеять межнациональную рознь в России. Из сотни совершенно нормальных мигрантов обязательно выделяется один недоносок, который намеренно ведет себя вызывающе. Свежий пример: вчера в метро на сиреневой ветке (в сторону Выхина) один такой урод с черной бородой расселся сразу на два пассажирских места, расставил ноги и локти на метр в ширину, сделал наглое лицо, жевал, чавкая, жвачку, надувал из неё пузыри, а на лице - явное презрение и вызов всем окружающим. Ну, прямо ждал, когда ему кто-нибудь сделает замечание... По улицам в районе Кузьминки и Рязанский днем и ночью гоняют машины с громкой - на всю вселенную - музыкой и песнями под зурну и бубен. Либо их никто не знакомит с правилами поведения в городе, либо они намеренно нарушают эти правила, провоцируя население и власти на конфликт. С этим надо серьезно работать. А тех, кому просто "пюлювать" на наши правила и законы, депортировать в их солнечные кишлаки и аулы.Николай НиколаевичИдёт проверка способности МВД справиться с диаспорами. Пока МВД и Росгвардия проигрывают. И проигрывают из-за своей верхушки:уж очень жадные люди окопались в мигрантском ведомстве.Ильшат РахматулинА все потому, что их родители, друзья, родственники зарабатывают на нас деньги!!! Они богаче всех вас и плевать они хотели на законы.Налоги не платят, работают как хотят. Посмотрите кто в их кафешках и забегаловках работают-наши с вами дети . Эти хозяева их за людей не считают. И так везде. Они быстрее русского найдут язык с чинушей, быстрее дадут взятку и получат лучшее место, лучшие условия .Пока наше правительство не решит этот вопрос на самом верху, так и будут эти твари убивать и калечить наших детей.валерий иваницкийКадырова -уважаю "соплеменников" не очень ,если ты мужчина ,ответь .александр СанСсыкливый народ эти кавказцы. Всегда толпой на одного или один здоровый на одного хилого. Против чесной драки откажутся. Правда, кто-то делает межнациональный конфликт в РоссииАлексей ПлескачИ да! И... нет! Как и мы. Как и другие. Вообще, кто ТАК нападает - сам по себе - конченое чмо и мразь. Откуда бы и кто бы ни был. Так уж получилось, что "тактику" - "на вооружение" ЭТИ взяли. А вообще - думается, за этими всеми - что-то или кто-то стоит. Система. Кто-то активировал это поветрие - вот так вот себя вести - в последнее время. Шмоны на зонах - были недаром. Будут, ещё будут! Ещё активнее. Видать, какую то инфу следаки получили. И ещё получат. Давно пора выкорчевать тех, кто десятилетиями - так вот. В России-Матушке.Алексей ПлескачОба на! Так они все - не казахи, выросшие в Азербайджане, а вот так - трое - наполовину, притом - азер - папаша ихний, а четвёртый и азер, и вообще - НЕЗАКОННЫЙ МИГРАНТ?!? Мда...... Ну что ж!!! Некоторым мелгоолигаршатам и их "крышевателям" - крышка приближается!!! Давным-давным давно пора. А тут ВСЁ СХОДИТСЯ. Система. Повод. И - ВЕСКАЯ ПРИЧИНА - Ж/Б. Навести жёсткий порядок. Сковырнуть смогут мразоту, которую давно, видать, ведут - раз инфа спустя пару дней - уже везде в рунете, но ранее - не могли.Ильшат РахматулинСначала эти мерзавцы, на государственном уровне, выживали, убивали, выгоняли русских со своих республик. теперь они приперлись к нам и у нас здесь калечат наших детей!!! Гнать всех "новых граждан" к себе на родину!!! По Москве идешь и ощущение ,что мы в Турции , кругом азерская речь, наглые ,тупорылые. Kроме, как на фудсити торговать,они ничего не умеют .Зачем их столько в России!!! В Белоруссии их сейчас тоже много появилось, но они там как мыши- тише воды. иначе за такое их батька с "землей сравняет" .Попробуй обидеть белоруса, там вся полиция поднимется. До каких пор у нас в стране русские не будут чувствовать себя в безопасности -азеры, горцы, гастеры!!!??? Куда русскому Ване податься и где найти работу, чтобы семью прокормить, когда все занято!! Пора проводить ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. ПОРА!Карп Савельевич ФоминНу, вот! Еще дня три этой истерии и дело в отношении этих азеров переквалифицируют по статье "заговор с целью захвата власти", его на контроль возьмет Генеральный секретарь ООН и Луне прикажут остановить свое вращение.... как мы все привыкли пиариться на всяком говне, даже на таком уровне! Печалька, однако!Голованов Генавесь крупный базнес руках евреев ка в 17 столкнули нас лбами так и сечас столкнут дай только времяГолованов Генавезде крутятся еврейские деньги русские дойная корова на которых можно обогатится и гостарбайтеры это еврейские деньгиГолованов Генаглобалисты это война реалисты это производство там и тут еврейские деньги одни уничтожают другие строят но все евреи остаются вприбылиГолованов Генафильме тарас бульба казаки идут бить панов еврей янкель своим товаром едет наэту вону торговать казакам продавать им свой товарГолованов Генафильме тарас бульба казаки идут бить панов еврей янкель своим товаром едет наэту вону торговать казакам продавать им свой товарКомментировать
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