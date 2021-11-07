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«Ситуация в Новых Ватутинках просто хрестоматийная» - и все-таки они кавказцы

«Ситуация в Новых Ватутинках просто хрестоматийная» - и все-таки они кавказцы

Большой резонанс вызвало происшествие в Новых Ватутинках, районе в составе Новомосковского административного круга Москвы.

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valera960
Почему-то из стран, бывших республик СССР, русских выдворяли, убивали и т.д. На этническом отборе, а сейчас ни сметь на этой же почве рассматривать преступления гостей столицы. Нет уж извольте, хлебните, что вами заварено.
Николай Смирнов
После войны в горняцком городе Джетыгора, на Южном Урале, высланные чеченцы стали появляться по вечерам на танцплощадках с ножами и затевать драки. Горняки, прошедшие фронт, знали, как положено обращаться с врагами. Чеченцев вечером появившихся на улицах стали нейтрализовать, милиция всё списывала на внутричеченские разборки. Средство помогло, чечи перестали наглеть и угрожать ножами. Только так с дикарями с гор и надо разговаривать.
Николай Смирнов
Этих нерусских тварей вместе с их соплеменником и покровителем в ментовке сначала надо посадить лет на десять в лагерь со строгим режимом на Крайнем Севере, а потом депортировать, если выживут. А то привыкли мрази к безнаказанности, депортация это не наказание.
Рушан Мухамеджанов
они то выживут, будьте уверены! лучше сразу прибить по-тихому и в канаву...присыпать землей и вся недолга...
Анатолий Шадрин
Надо не компанию против кавказцев в СМИ прекращать, а заниматься воспитанием ваших соплеменников-уродов. Иначе дождётесь чёрных сотен против чурок. Тогда никому из вас мало не покажется.
Вадим Кузнецов
Насколько я знаю, в росийском законе нигде не встречается понятие "диаспора". Что это такое? Незаконное объединение?
Александр Козлов
Просто ОПГ
Николай
Нужно привлекать к ответственности тех, кто стоит во главе диаспор. Зачастую это полукриминальные деятели, имеющие очень большой вес среди земляков. На полмиллиона штрафануть, сразу займутся соплеменниками. Да так займутся, что виновные срок в десять лет за счастье будут считать. Вот тогда мы о лихих джигитах и забудем.
Viktor Zaikin
Всегда утверждал, что за беспредел нужно жестко карать и самих участников оскорбления государствообразующей нации и крышевателей. В кишлаках и аулах никогда не будет университетов. Мы не братья.
Николай Гончаров
Надо идти по цепочке: кто им дал гражданство, тот тоже должен нести ответственность. а этих, судить по все строгости, семью выслать на хрен из России - у нас не отстойник и схрон для всякой мрази.
Vladimir Biryukov
Добьётесь выбл"""Ки ,что бритоголовые вернутся и будут вам мочить и на рынках ив сортирах. Вы этого хотите бараны!?
Viktor Zaikin
Бараны невменяемы по определению. Взывать к отсутствующему разуму не имеет смысла!
Яна
В нашей стране столько национальностей и они далеко не славянской внешности и у каждой национальности свой национальный язык. Поди разберись кто есть кто...
Mike х
Всех этих горских евреев и азерботов с армянами назад урюк собирать,а не торговать в России
Мария
Отправить на рудники, на Север,. не только этих отморозков, что толпой избивают, но и их родителей и родственников, которые проживают в России, а также их покровителей, что дают гражданство.
Вера Тишкина
События последних двух месяцев в Москве наводят на мысль, что здесь работают провокаторы. Кому-то (даже гадать не надо КОМУ) надо посеять межнациональную рознь в России. Из сотни совершенно нормальных мигрантов обязательно выделяется один недоносок, который намеренно ведет себя вызывающе. Свежий пример: вчера в метро на сиреневой ветке (в сторону Выхина) один такой урод с черной бородой расселся сразу на два пассажирских места, расставил ноги и локти на метр в ширину, сделал наглое лицо, жевал, чавкая, жвачку, надувал из неё пузыри, а на лице - явное презрение и вызов всем окружающим. Ну, прямо ждал, когда ему кто-нибудь сделает замечание... По улицам в районе Кузьминки и Рязанский днем и ночью гоняют машины с громкой - на всю вселенную - музыкой и песнями под зурну и бубен. Либо их никто не знакомит с правилами поведения в городе, либо они намеренно нарушают эти правила, провоцируя население и власти на конфликт. С этим надо серьезно работать. А тех, кому просто "пюлювать" на наши правила и законы, депортировать в их солнечные кишлаки и аулы.
Николай Николаевич
Идёт проверка способности МВД справиться с диаспорами. Пока МВД и Росгвардия проигрывают. И проигрывают из-за своей верхушки:уж очень жадные люди окопались в мигрантском ведомстве.
Ильшат Рахматулин
А все потому, что их родители, друзья, родственники зарабатывают на нас деньги!!! Они богаче всех вас и плевать они хотели на законы.Налоги не платят, работают как хотят. Посмотрите кто в их кафешках и забегаловках работают-наши с вами дети . Эти хозяева их за людей не считают. И так везде. Они быстрее русского найдут язык с чинушей, быстрее дадут взятку и получат лучшее место, лучшие условия .Пока наше правительство не решит этот вопрос на самом верху, так и будут эти твари убивать и калечить наших детей.
валерий иваницкий
Кадырова -уважаю "соплеменников" не очень ,если ты мужчина ,ответь .
александр Сан
Ссыкливый народ эти кавказцы. Всегда толпой на одного или один здоровый на одного хилого. Против чесной драки откажутся. Правда, кто-то делает межнациональный конфликт в России
Алексей Плескач
И да! И... нет! Как и мы. Как и другие. Вообще, кто ТАК нападает - сам по себе - конченое чмо и мразь. Откуда бы и кто бы ни был. Так уж получилось, что "тактику" - "на вооружение" ЭТИ взяли. А вообще - думается, за этими всеми - что-то или кто-то стоит. Система. Кто-то активировал это поветрие - вот так вот себя вести - в последнее время. Шмоны на зонах - были недаром. Будут, ещё будут! Ещё активнее. Видать, какую то инфу следаки получили. И ещё получат. Давно пора выкорчевать тех, кто десятилетиями - так вот. В России-Матушке.
Алексей Плескач
Оба на! Так они все - не казахи, выросшие в Азербайджане, а вот так - трое - наполовину, притом - азер - папаша ихний, а четвёртый и азер, и вообще - НЕЗАКОННЫЙ МИГРАНТ?!? Мда...... Ну что ж!!! Некоторым мелгоолигаршатам и их "крышевателям" - крышка приближается!!! Давным-давным давно пора. А тут ВСЁ СХОДИТСЯ. Система. Повод. И - ВЕСКАЯ ПРИЧИНА - Ж/Б. Навести жёсткий порядок. Сковырнуть смогут мразоту, которую давно, видать, ведут - раз инфа спустя пару дней - уже везде в рунете, но ранее - не могли.
Ильшат Рахматулин
Сначала эти мерзавцы, на государственном уровне, выживали, убивали, выгоняли русских со своих республик. теперь они приперлись к нам и у нас здесь калечат наших детей!!! Гнать всех "новых граждан" к себе на родину!!! По Москве идешь и ощущение ,что мы в Турции , кругом азерская речь, наглые ,тупорылые. Kроме, как на фудсити торговать,они ничего не умеют .Зачем их столько в России!!! В Белоруссии их сейчас тоже много появилось, но они там как мыши- тише воды. иначе за такое их батька с "землей сравняет" .Попробуй обидеть белоруса, там вся полиция поднимется. До каких пор у нас в стране русские не будут чувствовать себя в безопасности -азеры, горцы, гастеры!!!??? Куда русскому Ване податься и где найти работу, чтобы семью прокормить, когда все занято!! Пора проводить ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. ПОРА!
Карп Савельевич Фомин
Ну, вот! Еще дня три этой истерии и дело в отношении этих азеров переквалифицируют по статье "заговор с целью захвата власти", его на контроль возьмет Генеральный секретарь ООН и Луне прикажут остановить свое вращение.... как мы все привыкли пиариться на всяком говне, даже на таком уровне! Печалька, однако!
Голованов Гена
весь крупный базнес руках евреев ка в 17 столкнули нас лбами так и сечас столкнут дай только время
Голованов Гена
везде крутятся еврейские деньги русские дойная корова на которых можно обогатится и гостарбайтеры это еврейские деньги
Голованов Гена
глобалисты это война реалисты это производство там и тут еврейские деньги одни уничтожают другие строят но все евреи остаются вприбыли
Голованов Гена
фильме тарас бульба казаки идут бить панов еврей янкель своим товаром едет наэту вону торговать казакам продавать им свой товар
Голованов Гена
фильме тарас бульба казаки идут бить панов еврей янкель своим товаром едет наэту вону торговать казакам продавать им свой товар

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