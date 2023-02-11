Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Тухугов поднялся в легкий дивизион, но не сделал вес. Он отдаст 30% гонорара сопернику

Перед UFC 284 в Австралии состоялась церемония взвешивания. Зубайра Тухугов показал 71,44 кг и не уложился в вес.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх