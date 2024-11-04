Это совершенно: Учёные нашли идеальную форму пивного бокала Ирэн ОрлонскаяПроблема, которая долго беспокоила любителей пенного напитка, наконец-то нашла свое решение: теперь можно наслаждаться им в прозрачной посуде, не опасаясь, что он потеряет холод.
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