Это совершенно: Учёные нашли идеальную форму пивного бокала Ирэн ОрлонскаяПроблема, которая долго беспокоила любителей пенного напитка, наконец-то нашла свое решение: теперь можно наслаждаться им в прозрачной посуде, не опасаясь, что он потеряет холод.