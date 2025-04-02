Трамп ввел встречные пошлины практически против всех стран мира

Американский лидер Дональд Трамп сегодня объявил о введении пошлин в размере не менее 10% практически на все товары, ввозимые в США, а также о введении еще более высоких ставок для десятков стран, имеющих самый высокий торговый дефицит с Соединенными Штатами.