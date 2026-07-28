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Вечерний Новосибирск

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Новосибирский проект «Путь домой» станет модельным для внедрения в регионах РФ

Новосибирский проект «Путь домой» станет модельным для внедрения в регионах РФ

Опыт работы региона по реабилитации попавших в зависимость родителей и восстановлению семейного благополучия был представлен председателю общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» Марии Львовой-Беловой в рамках ее визита в Новосибирскую область.

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