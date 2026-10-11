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Производитель оптических компонентов для ИИ распродал мощности до 2029 года

Производитель оптических компонентов для ИИ распродал мощности до 2029 года

Акции американской компании Lumentum, выпускающей фотонные и оптические компоненты для высокоскоростной передачи данных, выросли после сообщений о том, что её продукция для инфраструктуры искусственного интеллекта практически полностью распродана на годы вперёд.

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