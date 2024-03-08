В ДК Победа начался праздничный концерт, посвященный Международному Женскому дню 8 марта. В программе: 🌸Cолисты Центра культуры и искусства; 🌸Народный ансабль "Аннушка", рук.
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В ДК Победа начался праздничный концерт, посвященный Международному Женскому дню 8 марта. В программе: 🌸Cолисты Центра культуры и искусства; 🌸Народный ансабль "Аннушка", рук.