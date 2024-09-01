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«Курский гамбит Кремля обнулил позиции Зеленского». Запад отвернулся от Украины? Намек могла дать Харрис

«Курский гамбит Кремля обнулил позиции Зеленского». Запад отвернулся от Украины? Намек могла дать Харрис

МО РФ1,5K прочтений Сегодня Автор: Егор Зверев Позиции президента Украины Владимира Зеленского на Западе серьезно пошатнулись, пишут источники.

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