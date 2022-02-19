Назван источник «разведывательной информации» министерства обороны США

От 40% до 50% российских войск, дислоцированных вблизи границы с Украиной, в настоящее время находятся на позициях для атаки, посчитал неназванный сотрудник минобороны США, опираясь на данные спутниковой разведки, 19 февраля передает Sky News.
От 40% до 50% российских войск, дислоцированных вблизи границы с Украиной, в настоящее время находятся на позициях для атаки, посчитал неназванный сотрудник минобороны США, опираясь на данные спутниковой разведки, 19 февраля передает Sky News.
Свежие комментарии