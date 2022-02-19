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Назван источник «разведывательной информации» министерства обороны США

Назван источник «разведывательной информации» министерства обороны США

От 40% до 50% российских войск, дислоцированных вблизи границы с Украиной, в настоящее время находятся на позициях для атаки, посчитал неназванный сотрудник минобороны США, опираясь на данные спутниковой разведки, 19 февраля передает Sky News.

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