Политолог: Западные санкции против Беларуси являются антиевропейскими

Западные санкции против Беларуси, в первую очередь, являются антиевропейскими. Соответствующее мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».
Западные санкции против Беларуси, в первую очередь, являются антиевропейскими. Соответствующее мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».
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