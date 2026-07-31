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9 главных событий августа: полный гид по фестивалям и премьерам

9 главных событий августа: полный гид по фестивалям и премьерам

Последний месяц лета обещает быть насыщенным: в программе — масштабные музыкальные фестивали, театральные премьеры, культурные праздники под открытым небом и даже забег по декорациям настоящего кинопарка.

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