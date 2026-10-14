Большая машина имеет 39 суставов и может работать на ядерных объектах Китайская компания NeodraDynamics Robotics представила человекоподобного робота Neo1, рассчитанного на выполнение тяжелых промышленных задач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым