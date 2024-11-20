МИД Франции прокомментировал разрешение на удары вглубь России

Разрешение Украине наносить удары в глубину территории России вписывается в рамки так называемой «легитимной обороны» Украины, заявил официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан 20 ноября в интервью французскому телеканалу LCI.
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