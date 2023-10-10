Biden interviews with special counsel probing his handling of classified documents

President Joe Biden has sat for interviews with Robert Hur, the special counsel investigating the discovery of classified documents in a private office used by the president following his term as vice president.
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