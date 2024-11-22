Трамп номинировал на пост главы Минюста прокурора Пэм Бонди, обвинявшую Байдена в коррупции

Дональд Трамп выдвинул Пэм Бонди, прокурора из Флориды, на пост главы минюста США. Как сообщают американские СМИ, её кандидатура появилась на повестке после того, как конгрессмен Мэт Гетц отказался от претензий на эту должность.
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