© Yav_Olha/Shutterstock/FOTODOMПрепараты рыбьего жира не нужно регулярно давать каждому ребенку. Основным источником омега-3 желательно сделать рыбу, а необходимость приема добавок и их дозировку следует обсуждать с врачом, рассказала «Газете.