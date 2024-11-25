Как бы выглядели 18 знаменитых полотен, если бы людей заменили котейки

Представьте себе «Девушку с жемчужной сережкой» Вермеера с котиком вместо той самой девушки. Звучит странно? А выглядит потрясающе! Мы взяли самые узнаваемые шедевры мировой живописи и добавили в них пушистых героев.
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