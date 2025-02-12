Останина поддержала идею продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет

Инициатива может побудить женщин родить в этот период еще одного ребенка Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала инициативу продлить оплачиваемый декретный отпуск с полутора до трех лет.
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