Останина поддержала идею продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет

Инициатива может побудить женщин родить в этот период еще одного ребенка Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала инициативу продлить оплачиваемый декретный отпуск с полутора до трех лет.