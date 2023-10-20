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Профицит портовых мощностей для перевалки угля в Приморье оценивается в 100 млн тонн

Профицит портовых мощностей для перевалки угля в Приморье оценивается в 100 млн тонн

Профицит портовых мощностей для перевалки угля в Приморье оценивается в 100 млн тонн Евгения КомароваВ ходе одной из ключевых сессий «Российской энергетической недели» эксперты обсуждали аспекты, ограничивающие развитие угольной отрасли в РФ.

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