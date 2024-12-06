19 остановок электричек на Южном Урале заменят номера именами

Еще 19 остановочных пунктов в Челябинской области получили новые названия. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, магистраль продолжает переименование объектов, имеющих только цифровое обозначение километра, на котором они расположены.