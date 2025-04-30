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Закон, порядок, государство

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Воздушное прикрытие боевых позиций организовали зенитчики группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении

Воздушное прикрытие боевых позиций организовали зенитчики группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении

Расчеты «Стрелы-10» ежедневно уничтожают множество вражеских беспилотников, существенно снижая разведывательные возможности противника и защищая жизни российских военнослужащих.

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