Воздушное прикрытие боевых позиций организовали зенитчики группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении

Расчеты «Стрелы-10» ежедневно уничтожают множество вражеских беспилотников, существенно снижая разведывательные возможности противника и защищая жизни российских военнослужащих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Москве сотрудники ГУУР МВД России задержали подозреваемых в организации крупного канала незаконной миграции
- Военные полицейские ЦВО провели урок мужества для юнармейцев Уфы
- Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Свежие комментарии