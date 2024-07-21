Первый молдаванин покорил 7 высочайших вершин на 7 континентах 

Мирча Бачу – первый молдаванин, покоривший 7 высочайших вершин на 7 континентах. В мае он завершил свою рекордную серию восхождений вершиной горы Костюшко в Австралии, на которой молдаванин гордо поднял флаг Республики Молдова.
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