Первый молдаванин покорил 7 высочайших вершин на 7 континентах 

Мирча Бачу – первый молдаванин, покоривший 7 высочайших вершин на 7 континентах. В мае он завершил свою рекордную серию восхождений вершиной горы Костюшко в Австралии, на которой молдаванин гордо поднял флаг Республики Молдова.