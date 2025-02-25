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Нижегородская правда

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Более 3 тысяч нижегородцев стали участниками исторического квеста «Герои земли русской», посвященного Дню защитника Отечества

Более 3 тысяч нижегородцев стали участниками исторического квеста «Герои земли русской», посвященного Дню защитника Отечества

Волонтёры Победы организовали в образовательных учреждениях Нижегородской области международный исторический квест «Герои земли русской», участниками которого стали более 3 тысяч человек В рамках игры, посвященной Дню защитника Отечества, школьники смогли попробовать свои силы в качестве исследователей и «прожить» ключевые моменты истории России — от варягов до наших дней.

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