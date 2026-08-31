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Газета.ру

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Генеральный директор Комаров призвал не покупать очень узкие брюки

Генеральный директор Комаров призвал не покупать очень узкие брюки

При выборе мужских брюк не стоит выбирать очень узкие модели. Об этом «Газете.Ru» рассказали CEO бутика мужской одежды «Гранди Марки» Александр Комаров и стилист Ирина Леушина.

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