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Укрепление линии обороны ВСУ ведётся при участии ФРГ

Укрепление линии обороны ВСУ ведётся при участии ФРГ

Укрепление линии обороны ВСУ ведётся при участии ФРГ Евгения КомароваВ районе Купянска восточной Украины обнаружены гражданские специалисты из Германии, участвующие в процессе возведения линии обороны ВСУ.

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