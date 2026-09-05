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Царьград

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Al Mayadeen: Израиль обстрелял демилитаризованную зону в Сирии

Al Mayadeen: Израиль обстрелял демилитаризованную зону в Сирии

Армия Израиля обстреляла демилитаризованную зону в южной Сирии. Снаряды упали в Эль-Кунейтра и вблизи Дамаска, где зафиксированы разрушения и раненые.

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