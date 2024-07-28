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СССР-Россия

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О чём мечтают таджики: откровения жителя кишлака

О чём мечтают таджики: откровения жителя кишлака

  По единодушному мнению жителей Таджикистана, единственным вариантом вырастить своих детей и внуков является возможность уехать гастарбайтерами в Россию.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ассимиляция возможна только при точечном расселении и рассредоточении кишлачных ослоёбов по территории и среди местного населения. Как только собирается &quot;критическая масса&quot;, как в ядерной физике - процесс выходит из под контроля - взрывообразно растут националистические настроения и требование &quot;жить так , как дома&quot;, правда с серьёзными поправками - бухать, жрать свинину, приставать к женщинам, оскорблять старших и  нарушать покой дома нельзя, а тут можно - Аллах не видит. Поэтому, либо прореживать поголовье в шайтан-таунах, либо полностью отказываться от услуг саманных строителей-ослоёбов.
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10 час.
Одиссей
1. контрацепцию запрещает ислам. 2. контрацептивы стоят каких-то денег и за ними, как ни крути, надо таки ехать в город.. Но, в целом, Вы правы: должен существовать баланс между количеством населения и возможностью его прокормить. если еды мало - население сокращается по естественным причинам. чистое мальтузианство, конечно. Сокращение - это через голод, а это по современным представлениям, негуманно и надо помогать... В-общем, во времена Империи - нац.окраины жили на самообеспечении, согласно законов природы, при СССР мы - Россия - кормили их (вежливо говоря, дотировали), получая взамен политическую зависимость. Сейчас они опять на самообеспечении и даже независимы, но хотят жить на дотации. Что называется, и дома - и замужем.
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Одиссей
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