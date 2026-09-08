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Царьград

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Пожарская предупредила о мошенниках, копирующих сайты детских кружков

Пожарская предупредила о мошенниках, копирующих сайты детских кружков

Александра Пожарская из Народного фронта "За права заемщиков" сообщила, что мошенники создают копии сайтов детских кружков, изменяя контактные данные и реквизиты.

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