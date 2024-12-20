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Царьград

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Учёные выяснили, как вычислить кота-психопата

Учёные выяснили, как вычислить кота-психопата

Создана анкета, определяющая степень психопатии у домашних кошекБританские учёные утверждают, что, оценив смелость, жестокость и дезинтеграцию своего кота, можно определить, психопат он или нет.

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