Мэра Энергодара Волгу освободили от занимаемой должности

Мэр расположенного на территории Запорожья города Энергодар, который был выбит Армией России из-под оккупации ВСУ, Александр Волга, в соответствии с указом, который был утверждён политическим руководством региона, освобождён от занимаемой должности.
Мэр расположенного на территории Запорожья города Энергодар, который был выбит Армией России из-под оккупации ВСУ, Александр Волга, в соответствии с указом, который был утверждён политическим руководством региона, освобождён от занимаемой должности.
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