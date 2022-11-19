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Мэра Энергодара Волгу освободили от занимаемой должности

Мэра Энергодара Волгу освободили от занимаемой должности

Мэр расположенного на территории Запорожья города Энергодар, который был выбит Армией России из-под оккупации ВСУ, Александр Волга, в соответствии с указом, который был утверждён политическим руководством региона, освобождён от занимаемой должности.

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