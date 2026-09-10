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Megan Thee Stallion об отношениях с Томпсоном: «Меня будто засунули в стиральную машину вместе с сушилкой, консервными банками, лопатами и кактусом»

Певица Меган Ти Сталлион дала жесткую и эмоциональную оценку длившимся 9 месяцев отношениям со звездой НБА Клэем Томпсоном.

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