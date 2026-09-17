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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик выиграл 77% матчей во главе «Барсы» – 95 из 124. У Энрике было 76% побед

Ханси Флик выиграл 77% официальных матчей во главе «Барселоны» – 95 из 124. Каталонцы разгромили «Расинг» (7:2) в 6-м туре Ла Лиги .

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