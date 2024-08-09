Китайская ракета, запустившая аналог Starlink, разрушилась на орбите

Космический мусор, образовавшийся в результате разрушения ступени ракеты «Чанжэн-6А» / © Slingshot Aerospace Причина разрушения ступени ракеты «Чанжэн-6А» неизвестна, скорее всего, она связана с остававшимися внутри нее остатками топлива.
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