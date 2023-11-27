Непорочное зачатие в мире животных: какие представители фауны способны к партеногенезу

В 2018 году сотрудники зоопарка в Коста-Рике стали очевидцами удивительного явления. Восемнадцатилетняя самка острорылого крокодила (Crocodylus acutus), которая жила в неволе на протяжении 16 лет без самцов по соседству, сделала кладку из 14 яиц.