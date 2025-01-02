Джокович о том, что мотивирует его продолжать карьеру: «Я никогда не выигрывал турнир в Брисбене»

– Вы с Гаэлем долгое время остаетесь выдающимися бойцами. Сегодня вы провели хороший матч, что вы чувствуете после его завершения? – «Вы двое долгое время остаетесь выдающимися бойцами» – иными словами, мы два ветерана этого спорта (смеется).